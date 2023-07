CONTROLLI DEI CARABINIERI SU LAVORO

(e.l.) ______ l Carabinieri dell’ Ispettorato del Lavoro di Lecce hanno compiuto nei giorni scorsi una serie di controlli in attività agricole, industriali e turistiche nei comuni di Melendugno, Vernole, Maglie, Melpignano, Nardo e Castro.

Sono state fermate tre attività. Sono stati scoperti otto lavoratori in nero.,di cui due erano minori e uno di 15 anni.

Sono state elevate sanzioni amministrative per 36.000 euro in totale e multe per 85.000 euro.

Category: Cronaca