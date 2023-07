ALLA PRIMA VERA AMICHEVOLE PRE CAMPIONATO, IL LECCE NE FA 4 AL PADOVA

(Rdl) ______ ______ Dopo qualche test agonistico a livello amatoriale, la prima vera partita della stagione, amichevole, col Padova, per il Lecce in ritiro a Folgaria, diretta e in chiaro su Sportitalia.

A proposito, il direttore Michele Criscitiello (nella foto) dice che dopo riscatti, controriscatti e trattative a ricatto varie ed eventuali, è cosa fatta per il ritorno fra i pali della porta giallorossa di Falcone.

Intanto questa sera hanno fatto un tempo per uno Bleve e Brancolini.

Alle 17 visioni paradisiache di ombra e fresco. Tanti tifosi curiosissimi e festosi al campo del centro sportivo, un bel clima in tutti i sensi.

Squadra come tutte quelle italiane di tutti i livelli di questi periodi ancora da definire, col calciomercato che impazzerà fino a fine agosto, fra trattative, arrivi e partenze al momento ancora in forse su tutta una serie di situazioni in sospeso.

Vediamo chi ha giocato e come.

Primo gol di Rafia, talentuoso quanto attento, dopo due minuti.

”Sono molto felice di cominciare questa nuova avventura con il Lecce – aveva detto il nuovo arrivato – Grazie al club per aver creduto in me, alla mia famiglia per essermi sempre vicina in ogni momento della mia vita e della mia carriera Un grande abbraccio ai tifosi per la vostra bella accoglienza.Non vedo l’ora di giocare con questa maglia e scoprire il calore del Via del Mare”.

Beh in attesa del Via del Mare, un gol dopo due miuti con la nuova maglia è un ottimo inizio.

E dopo un quarto d’ora un Lecce intraprendente e determinato in avanti, spinto da un Pablo Rodriguez addirittra cattivo in spirito agonistico, già sul 3 a 0: a seguire Banda e Strefezza con le loro conclusioni vincenti.

Ritmi elevati. Poi pause riflessive a seguire fino al duplice fischio.

Nell’intervallo, con visioni paradisiache di questi tempi almeno qui a Lecce città, infuocata in questi giorni roventi, di alberi, tanto verde e fresco, fra le montage del Trentino e l’invidia cresce nel vedere qualcuno degli spettatori che sugli spalti si cala la felpa, o il golfino.

E’ sempre partita vera, alla ripresa, qualche imprecisione difesiva di troppo del Lecce porta in avanti il Padova che ha la sua prima occasione, sprecata.

Poi, dopo un’ora di gioco, sostituzioni di tutti i tipi a valanga, fra gli altri in campo Baschirotto e Di Francesco.

Il Padova prova a costruire, il Lecce controlla la situazione, con Gallo e Banda a spingere in avanti.

Poi, fra gli altri, c’è spazio anche per il capocannoniere della Primavera Burnete, che nei venti minuti giocati ha fatto vedere buoni movimenti.

Il Padova insiste a volersi proporre in schemi offensivi, ma senza costrutto. Prima del triplice fischio fiale,segna ancora invece in contropiede magistrale il Lecce con il baby Korfitzen, messo solo dall’azione ficcante, smarcato, davanti la porta sguarnita.

4 a 0.

Roberto D’Aversa può ritenrsi soddisfatto degli esperimenti attuati e delle prove cercate.

Prossimo appuntamento domenica 30 ore 17.30 con un’altra amichevole e contro una squadra di categoria superiore, il Cittadella,sempre protagonista in serie B. Di nuovo diretta e in chiaro di Sportitalia, che ha come ‘adottato’ il Lecce.

Onore al merito del direttore Michele Criscitiello, bravo a non parlare come fan tutte le altre trasmissioni calcistiche nazionali solo di Napoli, Inter, Milan, Juventu, Lazio e Roma, ma a dare spazio anche alle altre squadre comunque protagoniste del campionato.

E questa sera alle 23 annunciata una mega intervista al presidente Saverio Sticchi Damiani, fra realtà e prospettive del calciomercato giallorosso.

