GAMBIZZATO AL TRAMONTO A MARE

(e.l.) ______ Inquietante episodio di cronaca nera ieri sera a Torre Chianca, marina di Lecce. Un uomo di 44 anni di Trepuzzi, Alessandro Cosma, è stato ferito a colpi di pistola alle gambe. Soccorso da un amico, prima per andare subito in auto in ospedale, e poco dopo in via Adriatica da un’ambulanza del 118, chiamata per fronteggiare imnediatamente l’emorragia nel frattempo diventata rilevante.

Quindi l ricovero in codice rosso al Vito Fazzi (nella foto).

Indagini della Polizia di Stato in corso di svolgimneto, per capire esattamente cosa sia successo e quali ne siano le ragioni.

