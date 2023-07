SAN CATALDO, THE DAY AFTER

(e.l.) ______ Aggiornamento da San Cataldo dato questa mattina direttamente dal sindaco Carlo Salvemini ______ ______

– per tutta la notte interventi di bonifica del fuoco effettuati dai VV.FF e Protezione Civile nell’area di macchia pinetata compresa tra la San Cataldo Lecce e San Cataldo Frigole;

– rimossi alberi e arbusti lungo le strade principali grazie ad intervento della squadra di lavoro LUPIAE;

– monitoraggio attento della situazione meteo con i venti che oggi soffieranno da nord con intensità;

– sul posto uomini e mezzi di Vigili del Fuoco, Esercito, Protezione Civile, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, operatori 118 garantiscono interventi, logistica, assistenza, servizi.

Tutti impegnati nelle operazioni di bonifica spegnimento;

– programmati interventi di smaltimento straordinario di materiale distrutto nelle abitazioni private e di pulizia delle aree pubbliche che potremmo eseguire appena dichiarato scampato il pericolo di nuovi focolai;

– effettuato sopralluogo alla Darsena per controllare danni che paiono scongiurati;

– sentito personalmente Ministro Fitto e Presidente Emiliano per chiedere eventuali sostegni e ristori per le famiglie costrette alla evacuazione dalle loro abitazioni distrutte o compromesse dal fuoco, ricevendo solidarietà vicinanza e attenzione da entrambi.

A nome di tutta la comunità un ringraziamento speciale alle donne e agli uomini – in divisa e non – che nei rispettivi ruoli si sono dedicati a dare il

proprio decisivo contributo in questa emergenza: da professionisti, da volontari, da cittadini.

Nelle emergenza si misura lo spirito di una comunità.

San Cataldo è nel nostro cuore.

Testimonianza di questa mattina data tramite social dell’associazione di tutela ambientale The Green March di San Cataldo, marina di Lecce ______

La nostra associazione è nata in Via Vecchia Pineta.

Questo bosco è la nostra sede ufficiosa, la nostra sala riunioni preferita.

Sorvegliamo questa pineta ogni giorno, 365 giorni l’anno e cerchiamo di preservarla.

Ieri abbiamo vissuto momenti terribili, abbiamo visto con i nostri occhi le fiamme che attaccavano qualsiasi cosa.

Ci sono persone che hanno perso la casa, le auto parcheggiate vicino ai roghi hanno preso fuoco e, ovviamente, un danno enorme lo ha subito la natura intorno.

Qualche giorno fa avevamo mandato una pec al Comune per organizzare una giornata di pulizia in pineta. Ora non sappiamo bene se ci sarà da pulire qualcosa, ma di sicuro ci raduneremo per fare i conti con ciò che è successo.

Grazie a tutti gli amici che si sono preoccupati per noi e ci hanno mandato un messaggio.

Vi abbracciamo e vi promettiamo che il nostro impegno per l’ambiente sarà ancora più forte di prima ______ ______

Commento di questa mattina sul suo diario di Facebook dell’avvocato Kitty Rizzelli ______

Meno multe più prevenzione reati. Dopo i fatti di ieri a San Cataldo in cui dei criminali hanno avuto tutto il tempo di appiccare il fuoco in ben cinque postazioni e far bruciare la marina agendo completamente indisturbati, forse si è compreso che è arrivato il momento di impiegare la polizia municipale per effettuare quello che è uno dei suoi compiti principali: il controllo dell’ambiente e del territorio presidiandolo al fine di attuare la prevenzione di simili reati che in estate sono sempre più frequenti.

Il grattino scaduto o il grattino mancante possono passare in secondo ordine. Per il bene della cittadinanza. Spero che trovino presto questi criminali così come spero che il corpo di polizia municipale venga impiegato per altri più nobili e importanti compiti. Magari già da oggi!

