CONTROLLI STRAORDINARI A GALLIPOLI

(e.l.) ______ Continuano a Gallipoli i controlli straordinari del territorio disposti dal Questore di Lecce Andrea Valentino.

Nei giorni scorsi, durante i pattugliamenti a Baia Verde, gli agenti hanno fermato un giovane turista trovato in possesso di otto grammi di hashish e denunciato apiedelibero..

Sempre a Baia Verde, i poliziotti sono stati fermati all’alba da due giovanissime in vacanza che poco prima erano state derubate dei propri cellulari, ad opera di due giovani che, dopo il furto, si erano dileguati all’interno della pineta adiacente la litoranea di Baia Verde.

Là sono andati anche gli agenti e hanno trovato un piccolo accampamento di tre cittadini extracomunitari, di cui solo uno in regola sul territorio nazionale.

Pertanto, gli altri due uomini sono stati portati in Commissariato per i necessari controlli e fotosegnalamenti, quindi sono stati espulsi dal territorio nazionale con due Ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale.

Durante altri pattugliamenti, gli agenti della squadra volante, nei pressi del terminal degli autobus, hanno controllato due ventenni campani, trovati in possesso di un martelletto di emergenza frangivetro con due puntali bilaterali in metallo, di solito adoperato nei furti di autovetture; sono stati quindi denunciati a piedeliberoper per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Category: Cronaca