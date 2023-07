OGGI L’INFERNO E’ A TORRE MOZZA

(e.l.) ______ Oggi è toccato a Torre Mozza, marina di Ugento. Per la precisione di roghi di minore entità ce ne sono stati altri, qua e là per il martoriato Salento, in particolare nella zona di Corsano, ma questo scoppiato nel pomeriggio, in una zona fra l’altro ripetutamente colpita negli anni passati, sta assumentole caratteristiche di un altro inferno, esteso per decine e decine di ettari.

Colpisce il fatto che siano evidenti diversi focolai innescati in punti deiversi da uno o più piromani, prova immediata e concreta – se ce ne fosse bisogno, e non ce n’è bisogno, essendo ormai una consapevolezza acquisita – che si tratta di mano criminale degli uomini.

Anche se magari è più comodo per alcuni prendersela col caldo, col clima, con il destino, oppure sorvolare sulle cause e sulle responsabilità, come se la piaga degli incendi fosse una calamità biblica.

Non si riesce a fare prevenzione, nonostante piani, allarmi, tavole rotonde e tavoli quadrati, nel consueto quanto sterile palleggio di responsabilità da un Ente all’altro, dal governo in giù a tutti i livelli.

Non si riesce nemmeno a fare repressione, che avrebbe una funzione deterrente innegabile, come accadde lo scorso anno nell’unico caso di arresto del responsabile.

Impotenti assitiamo sgomenti allo scempio del territorio, alla distruzione di quel po’ che rimane di verde, di fresco, di ossigeno vitale, e di Bellezza.

