ADDIO A FRANCO

(e.l.) ______ Drammatico incidente questo pomeriggio sulla provinciale fra Maglie e Collepasso. Un morto e un ferito grave. La vittima è Franco Pellegrino, 53 anni, di Ruffano, operaio edile, sposato, due figli. Per cause ancora da accertare la Fiat Idea che guidava si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Polo.

L’urto è stato violentissimo. L’uomo è morto sul colpo.

Quando sono giunti sul posto, i sanitari del 118 hanno invece potuto soccorrere il conducente dell’altra vettura coinvolta, una donna di 40 ani, che è stata portata in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l’esatta dinamica di quanto successo e stabilirne le cause.

Sebbene siano passate solo poche ore dalla terribile disgrazia, sono già tante le attestazioni di stima e sgomento nei confronti di Franco e della sua famiglia, alla quale era molto legato. Vogliamo ricordarlo proprio così, con una foto di serenità domestica di due anni fa, che egli stesso aveva postato, divertito e affettuoso, scherzandoci su, su quella sua ‘domenica alternativa’, come l’aveva definita.

Category: Cronaca