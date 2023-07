DUE ANNI SENZA IL DOTTOR DE DONNO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Casa Pound ci manda il seguente comunicato stampa, in cui ricorda il dottor De Donno e critica la gestione della sanità pubblica italiana. ______

Cpi ricorda il Prof. De Donno: “un medico sempre vicino ai pazienti”

Lecce, 28 lug – Nell’anniversario della scomparsa Cpi Lecce ha commemorato la figura del Prof. Giuseppe De Donno, il medico di origine salentina, ex primario del reparto di pneumologia dell’ospedale di Mantova, trovato morto nella sua abitazione il 27 luglio del 2021. “Per non dimenticare il Dottor De Donno”, si legge sugli striscioni affissi a Lecce, Nardò e Veglie, dall’associazione di promozione sociale.

“Giuseppe De Donno ha incarnato la figura del buon medico, fedele al giuramento di Ippocrate, sempre vicino ai propri pazienti e alle loro famiglie, soprattutto nei momenti più difficili” scrive Cpi Lecce in una nota. “Da decenni la sanità pubblica è vittima di tagli e lottizzazioni politiche. Una situazione che mina la struttura portante della sanità di base, dei medici di famiglia, del primo soccorso. Una serie di criticità esplose negli anni della pandemia, durante i quali gli ospedali italiani sono stati abbandonati al caos totale. In questo contesto è emersa la figura di Giuseppe De Donno, un uomo, prima ancora che un professionista, che ha pagato un prezzo altissimo per aver lottato in ogni modo al fianco dei propri pazienti. A lui, e a tutti gli operatori della sanità sacrificati in prima linea senza mezzi adeguati e in condizioni drammatiche, è oggi indirizzato il nostro pensiero e la nostra ammirazione “.

