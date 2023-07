IMMIGRATO VIOLENTO SANZIONATO

(e.l.) ______ Ieri la Questura di Lecce (nella foto) ha emesso un provvedimentodi Daspo Urbano che vieta l’accesso ai locali ed esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande alcoliche per un giovane di 31 anni del Senegal, resosi responsabile in diverse occasioni di una serie di condotte ritenute pericolose per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

In particolare la scorsa settimaa, nella tarda serata di giovedì 20 luglio, gli agenti delle Volanti in servizio di controllo del territorio venivano allertati ed indirizzati dalla sala operativa nei pressi del Viale dell’Università dove un uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, aveva aggredito il titolare del noto esercizio pubblico della movida leccese “IL BARROCCIO”, colpendolo al volto con un bicchiere di vetro e provocandogli una profonda ferita.

La vicenda ha preso le mosse dalla pretesa avanzata dallo straniero di poter consumare ulteriori bevande alcoliche, nonostante fosse in uno stato di evidente ubriachezza.

Lo stesso giovane era già stato segnalato nei mesi scorsi per i suoi comportamenti aggressivi nei locali pubblici, in quanto spesso sotto l’effetto di bevande alcoliche.

Per gli ultimi fatti della scorsa settimana, è stato denunciato a piede libero per lesioni personali poiché la vittima, trasportata d’urgenza presso l’Ospedale “Perrino” di Brindisi, è stato sottoposto ad un intervento di chirurgia plastica.

