“Non siamo soli nell’universo”. IL PARLAMENTO AMERICANO ASCOLTA LE INFORMAZIONI DI DAVID GRUSCH E CHIEDE AL GOVERNO DI DIRE LA VERITA’

ha commnteto fra gli altri il deputato repubblicano Tim Burchett, al termine dell’audizione.

Il leader dei democratici Chuck Schumer ha formalizzato la richiesta di rendere pubblici tutti i documenti governativi legati ai fenomeni non identificati.

Giornata storica ieri al Congresso degli Stati Uniti d’America, dove hanno deposto sotto giuramento (nella foto)David Grusch, ex funzionario dell’intelligence e veterano dell’aviazione, e gli ex piloti della Marina Ryan Graves e David Fravor, esponendo in dettaglio tutte le informazioni in loro possesso sugli UAP, acronimo di “fenomeni aerei non identificati”, ‘unidentified aerial phenomena’. o Ufo, come si chiamavano comunemente prima.

