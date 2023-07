CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO

(e.l.) ______ Nel corso servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia di Stato svolti in tutta la provincia, ieri gli agenti del Commissariato di Taurisano (nella foto) hanno arrestato a Santa Maria di Leuca un uomo di 48 anni di Varese, residente in Svizzera, del quale non sono state rese note le generalità, sul ci capo pendeva un ordine di carcerazione, emesso nel mese di maggio dalla Procura della Repbblica di Novara, per l’espiazione di sei mesi di reclusione.

In particolare, l’altra notte a Lecce sono stati effettuati sopralluoghi in molti locali pubblici per accertare l’adempimento delle misure previste dall’ordinanza del Sindaco di Lecce, che prevede la chiusura anticipata e la limitazione delle emissioni acustiche e sonore da parte degli esercizi pubblici al di fuori degli orari prestabiliti durante tutto il periodo estivo.

Category: Cronaca