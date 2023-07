IL LECCE NE FA 3 AL CITTADELLA. E’ L’ULTIMA DI CAPITAN HJULMAND

(e.l.) ______ Partita amichevole fino ad un certo punto, con tanta grinta e quasi continuo agonismo, a Lavarone, sempre in Trentino, fra Lecce e Cittadella, entrambe memori di epici e alterni scontri nei campionati passati di serie B. Con qualche calcione di troppo, di cui si è lamentato con veemenza Rafia, poi con spintoni e trattenute varie qua e là a gradire..

D’Aversa presenta in avvio un inedito e sperimentale 4- -3- 3 a vocazione offensiva, novità per il nuovo allenatore giallorosso, con Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Rafia; Strefezza, Rodriguez, Banda.

Il primo tempo si conclude sullo 0 a 0 con un Lecce a fine ritiro tonico e determinato, Gendrey, Gallo, Rafia a spingere, e il Pablito Rodriguez determinatissimo di questo precampionato che prende sul serio, tira e punta la porta ad ogni occasione, ilruolo non suo di punta centrale, assegnatogli nell’attesa di un nuovo arrivo in questo ruolo.

La ripresa presenta una serie infinita di sostituzioni da entrambe le parti.

La sblocca Strefezza, appena prima di uscire, stremato, al minuto 72 con un gran tiro teso a fin di palo che si insacca alla sinistra del portiere.

Raddoppia il baby Korfitzen, ancora a segno, che conclude benissimo uno spunto offernsivo propizio, con un tiro sull’altro palo dove l’estremo difensore non può arrivare.

Il nuovo arrivato fra un certo scetticismo Almqvist Pontus, che sembra dire, ehi, per l’attacco ci sono anche io, ne fa due e prende uno. Ilprimo è un eurogol, ma glielo annullano per un fuorigioco sul lancio smarcante che non ha la riprova del Var, assente nelle amichevoli. Ma subito dopo conclude in rete, al punto giusto nel momento giusto, un’ azione ficcante miciadiale in avanti dei giallorossi.

Finisce 3 a 0.

In precedenza era uscito anche Hjulmand (nella foto del nostro archivio durante un allenamento), dopo la solita buona prova di sostanza cui il capitano ci ha abituati. Sarà la sua ultima partita in giallorosso. Sportitalia, che ha trasmesso questa amichevole di nuovo in chiaro e in diretta, lo dà già allo Sporting Lisbona, squadra portoghese di vertice, per un’offertona da venti milioni di euro e un contratto di quasi due milioni a stagione al giocatore cui non si poteva dire di no. E il direttore Michele Criscitiello, che ha come’adottato’ il Lecce nella sua programmazione, quando si sbilancia così, con tanta precisione, non sbaglia mai.

Category: Sport