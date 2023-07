MORTO NELLA NOTTE IL GIOVANE DI ACQUARICA DEL CAPO RIMASTO FERITO IERI MATTINA IN UN INCIDENTE STRADALE

(e.l.) ______ Ieri mattina, a Gemini, frazione di Ugento, c’era stato incidente stradale sulla statale Gallipoli -Santa Maria di Leuca, in cui, per cause ancora da accertare, si erano scontrate una Volkswagen Golf e una monovolume Fiat Doblò, con cinque feriti, di cui due in gravi condizioni, ricoverati all’ospedale Francesco Ferrari di Casarano.

Uno di loro, trasferito poi all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, nonostante gli sforzi dei medici per salvarlo, è morto questa notte a causa della gravità delle lesioni riportate.

Si tratta di Matteo Palese, 35 anni, di Acquarica del Capo (nella foto).

In queste ore, in molti stanno testimoniando tramite social la partecipazione al lutto che ha colpito la famiglia dello sfortunato giovane e la comunità tutta.

Category: Cronaca