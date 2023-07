SCHIANTO NEL CALDO POMERIGGIO CON LA MOTO A TORRE LAPILLO, MUORE GIOVANE DI 29 ANNI DI CEGLIE MESSAPICA

(e.l.) ______ Come in una catena tragica, un altro incidente mortale in poche ore nel Salento. Questo pomeriggio a Torre Lapillo, frazione di Porto Cesareo, sulla litoranea all’altezza di Punto Prosciutto, è morto Davide Settembrini, 29 anni, di Ceglie Messapica. Per cause ancora da accertare, la moto che guidava si è scontrata sulla litoranea con un’auto con a bordo una famiglia barese.

L’impatto è stato fatale per il motociclista, che è morto sul colpo.

Ci sono altri tre feriti, portati per le cure del caso all’ospedale di Copertino.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per stabilire dinamiche e cause dell’accaduto.

