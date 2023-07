SCHIANTO NELLA NOTTE CON LA MOTO, MUORE GIOVANE DI 25 ANNI DI OSTUNI

(e.l.) ______ Ieri notte c’è stato un incidente sulla provinciale per Martina Franca, in contrada Certosa, in cui è morto Ivan Pepe (nella foto), 25 anni, di Ostuni.

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dello scooter che guidava e si è schiantato violentemente su di un muretto al lato della carreggiata.

L’impatto gli è stato fatale, è morto sul colpo.

Indagini della Polizia di Stato in corso di svolgimeto per accertare l’esatta dinamica di quanto successo e stabilirne le cause.

Sono state molte le manifestazioni di cordoglio di amici e conoscenti rivolte alla famiglia.

