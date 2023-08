DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 1 AGOSTO 2023

Buongiorno!

Oggi è martedì 1 agosto 2023.

Sant’Alfonso.

Auguri di buon onomastico a chi porta questa nome.

Tanti affettuosi auguri alla nostra amica Tiziana Primiceri, che oggi a Lecce festeggia il suo compleanno.

Da questa sera siamo in Luna Piena. Superluna.

In questa fase, la Luna si trova dietro la Terra; uomini, animali, piante percepiscono chiaramente una forza che corrisponde al cambiamento di direzione degli impulsi della luna da crescente a calante. E’ un momento di massima potenzialità dell’energia vitale.

I sonnambuli si muovono nel sonno, le ferite sanguinano di più, si registra un aumento di incidenti e violenza, nascono più bambini.

In giardino, le erbe medicinali colte in luna piena sprigionano maggiori forze, gli alberi ora potati potrebbero morire, la concimazione è più efficace.

Lo stesso tipo di energie della luna piena si ritrova nella fase dell’ovulazione: fertilità, pienezza di energia, sia fisica, sia emotiva.

1873, come oggi una novità a San Francisco, California, Usa: ci sono le rotaie, e inizia le sue corse il primo tram della storia.

1990, come oggi e sono passati trentuno anni: l’ Iraq invade il Kuwait, provocando la reazione delle potenze Occidentali, in quella che sarà poi ricordata come la ‘guerra del Golfo’ e che terminerà con la resa di Saddam Hussein il successivo 28 febbraio.

Proverbio salentino: SULU LI SCIANCATI, LI CECATI E LI STORPI, ANU A MPRUCESSIONE A RETU LA MATONNA CU CHIEDENU NNA GRAZIA

Solo gli zoppi, i ciechi e gli storpi, vanno in processione dietro la Madonna per chiedere una grazia.

Chi si rivolge al potente di turno per essere favorito, o per un posto di lavoro, vuol dire che ha qualche limite.

