IL SOLE DI TARANTO QUESTA MATTINA HA ILLUMINATO UNA NUOVA PROTESTA CONTRO IL BUIO FITTO DEL MOSTRO

(Rdl) ______ L’associazione Genitori Tarantini ha organizzato questa mattina una nuova clamorosa protesta, in via Magna Grecia, davati ad un mega cartellone stradale, che dice:

“L’urlo dei tarantini: se ci volete morti, sparateci. In 10 anni 15 decreti dei governi italiani contro Taranto”.

Ha commentato fra gli altri Massimo Castellana sullapagina Facebook del gruppo:

“Eravamo tanti, questa mattina sotto il cartellone. Tanti quanto mai prima di oggi siamo stati, sotto i precedenti manifesti.

Il primo agosto, sotto il sole, alle nove di mattina.

Mi è tornato in mente, in questi momenti, il commento che ho letto sotto il post di un amico che aveva diviso l’evento.

‘Alle nove di mattina non viene nessuno’, ha commentato.

‘No’, mi verrebbe da rispondere, ‘alle nove di mattina non sei venuto tu.’

Quelli che c’erano e quelli che non hanno potuto raggiungerci per svariati e giustificabili motivi io li ringrazio ad uno ad uno. Per il sudore e le lacrime, per le emozioni e la partecipazione. Per il fatto di essere cittadini di questa meravigliosa provincia. Per il fatto che mi sono sentito orgoglioso di essere lì, sotto il sole, alle nove di mattina, con voi”. ______

