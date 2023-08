BASTA GUERRA, E CHIUDERE CERANO. A BRINDISI DUE MANIFESTAZIOI DI PROTESTA E DI PROPOSTA VENERDI’ 4 IN MATTINATA

(Rdl) ______ Nell’abito dell’ ’Ostuni Climate Camp 2023′, che si sta svolgendo in località Santa Lucia, Costa Merlata, Ostuni, venerdì 4 agosto a Brindisi in mattinata sono previsti due sit in a tema:

– ore 9,00 davanti al Castello di Federico II, alla sede del Comando della Marina Militare in via de Mille (nella foto) per dire NO a tutte le guerre

-ore 10,00 davati il Comune di Brindisi in piazza Matteotti per dire NO alla decisione del Sindaco, Pino Marchionna, di appoggiare il progetto di un pericoloso deposito GNL di Edison nel porto di Brindisi, e per chiedere di non accettare le compensazioni elemosina di TAP/SNAM per Torre Rossa, perché si è trattato di danno ambientale per l’intercettazione della falda di San Paolo. Ancora per chiedere al sindaco la fine della emergenza energetica con cui hanno riavviato i gruppi di produzione a carbone alla centrale Enel di Cerano conseguente alla guerra ucraina.

Di questo rapporto Guerra – Energia si parlerà poi nel dibattito serale al Camp “Guerra e Energia: due temi che si incrociano”. A seguire il concerto del cantautore Mimmo Cavallo.

