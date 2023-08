CALCIOMERCATO LECCE / E’ ARRIVATO IL CENTROCAMPISTA ALBANESE RAMADANI

(Rdl) ______ L’U.S. Lecce comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Aberdeen FC in riferimento al trasferimento del calciatore Ylber Ramadani (nella foto).

Il giocatore albanese è giunto nel primo pomeriggio in città per sostenere le visite mediche.

Ramadami arriva per sostituire in robusta qualità a centrocampo Hjulmand , dato per sicuro partente, viste leofferte ricevute.

Ylber Ramadani ha 27 anni, viene dal campionato scozzese, con l’ Aberdeen ha totalizzato quest’anno trentasette presenze. E’ titolare della Nazionale dell’Albania. Il suo valore di mercato è sul milione di euro. ______

