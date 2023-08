(Rdl) ______ Un giovane di nazionalità indiana, Nehri Amit, 26 anni, da poco in Italia, è stato trovato morto questa mattina all’interno della piscina dell’ agriturismo in località Carignano Grande di Nardò dove lavorava come addetto alla manutenzione.

Le modalità e le cause del decesso sono al centro delle indagini avviate dai Carabinieri e coordinate dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce (nella foto) .

Category: Cronaca