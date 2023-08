PRESUNTO SPACCIATORE MILANESE FINISCE IN CARCERE PER DROGA

(Rdl) ______ Tre brillanti operazioni antidroga della Polizia di Stato di Brindisi nelle ultime ore, nell’ambito dei controlli straordinari predisposti dal Questore Annino Gargano su luoghi e locali della movida.

A Cisternino gli agenti hanno arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane di 30 anni residente a Milano, trovato in possesso di centosessantatré pasticche di ecstasy, cinquantaquattro grammi di cocaina e cinque grammi di hashish (nella foto). Il pm di turno presso la Procura dlla Repubblica ha disposto che fosse portato in carcere.

Deunciati a piede libero sempre a Cisternino due giovani trovati in possesso di dieci grammi di cocaina e di due grami di hashish.

A Brindisi deunciato a piede libero un giovane di 37anni trovato in possesso di tre grammi di cocaina.

Category: Cronaca