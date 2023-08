INCIDENTE STRADALE A FASANO NEL POMERIGGIO, UN MORTO E 4 FERITI

(e.l.) ______ Drammatico incidente stradale questo pomeriggio a Speziale, frazione di Fasano, sulla provinciale per Cisternino (nella foto). Il bilancio è di un morto e quattro feriti, di cui uno in gravi condizioni.

La vittima è un‘anziana di 83 anni.

Verso le 13.30, per cause ancora da accertare, la Citroen su cui viaggiava si è scontrata con una Fiat Panda. L‘impatto è stato violento.

Indagini dei Carabinieri del Comado Compagnia di Fasano in corso di svolgimento per accertare dinamiche e cause di quanto accaduto.

