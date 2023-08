NOVITA’ EDITORIALI / “Cattedrale senza croce“, ROMANZO DI GEZIM ALIU

di Raffaele Polo ______

Sono sempre affascinanti le storie che hanno come protagonista gli artisti in genere: stavolta è il romanzo di Gezim Aliu, scrittore del Kosovo in ligua albanese (nella foto) , “Cattedrale senza croce“ (Besa, 152 pagine, 16 euro) a presentarci la storia del pittore Leonard Kurti (traduzione di Iris Hajdari).

Egli sta lavorando da tempo a una serie di dipinti che ha intitolato “I Sette Giorni”. A un certo punto, però, perde ogni ispirazione, si blocca e non riesce a realizzare il quadro conclusivo del ciclo. In preda alla disperazione, il pittore sembra non essere più in grado di trovare gli stimoli per continuare il suo progetto.

L’incontro con la bella Lisa, donna affascinante e misteriosa, gli ridarà la forza e l’ispirazione per riprendere a dipingere, anche se la loro relazione, inizialmente idilliaca, presto si complicherà.

Testimone della tormentata storia d’amore è uno scrittore, che diventerà il confidente del pittore e colui al quale quest’ultimo aprirà il suo cuore e la sua anima.

Confessiamo di aver cercato il cognome Kurti tra i pittori dei Balcani: ma solo una rumena Andrea Kurti, illustratrice di fiabe per bambini, ha risposto alla nostra curiosità. In effetti, il protagonista di questo romanzo è presentato con grande precisione e adombra una reale carriera artistica… Merito del bravo Aliu, che ha realizzato un romanzo gradevolissimo e molto ben congegnato.

