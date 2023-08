ADDIO A CHIARA

(Rdl) ______ Ieri sera sulla provinciale per San Pietro in Bevagna c‘è stato un tragico incidente stradale, in cui è morta Chiara Mazza, 25 anni, di Manduria. Per cause ancora da accertare, la Fiat Panda che guidava, con a bordo i suoi genitori, rimasti feriti o gravemente e curati poi all‘ospedale Santissima Annunziata di Taranto, si è scontrata con una Jeep, condotta da una ragazza rimasta illesa.

Anche per la povera Chiara sembrava non dovessero esserci gravi conseguenze, aveva chiamato lei stessa il fratello, ma poco dopo lo scontro si è sentita male ed è morta senza che i sanitari del 118 nel frattempo giunti sul posto potessero rianimarla.

Category: Cronaca