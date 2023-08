DIARIO DEL GIORNO / SABATO 5 AGOSTO 2023

Buongiorno!

Oggi è sabato 5 agosto 2023.

Sant’ Osvaldo.

Auguri a chi porta questa nome!

Buon compleanno alla scrittrice Sara Foti Sciavaliere, che a Campi Salentina compie 40 anni.

Chi ha il pollice verde, si porti subito avanti col lavoro, per il mese di agosto. Vediamo che c’è da fare.

Non trascurate di dare acqua alle vostre piantine e proseguite a metterne di nuove. Continuate a conservare frutta e verdure in vaso o in congelatore. Innaffiate e sfalciate regolarmente il prato.

ORTO. Semine e trapianti in terreno aperto: spinaci, valeriana, rucola, ravanelli, prezzemolo; cavoli e rape di ogni tipo; porri, cipolle e fi nocchi; lattughe di ogni tipo, radicchio, indivie e cicorie. Ridate terra appena avete costatato l’attecchimento delle nuove piantine. Raccogliete patate e cipolle, quando hanno il gambo completamente secco. Impiantate le nuove carciofaie per ovuli. Cominciate ad imbianchire sedani ed indivie.

GIARDINO. Raccogliete i bulbi delle piante sfiorite, riponendoli in ambiente adatto. Fate talee di rose, fucsie e ortensie. Ritoccate le siepi. Innaffiate e concimate regolarmente le piante in vaso. Continuate a cimare i crisantemi. Innaffiate le rose per favorire la rifioritura autunnale. Piantate crocus, mughetti e narcisi.

Il 5 agosto del 1936, nel corso dei Giochi della XI Olimpiade a Berlino, l’atleta italiana Ondina Valla stabiliva il primato del mondo sugli 80 metri a ostacoli in 11 secondi e 6 decimi.

Il nome originale di Ondina era Trebisonda, scelto dal padre in onore della città turca. Poi a causa di un errore di un giornalista, fu nota al grande pubblico con il diminutivo di Ondina.

Nata a Bologna il 20 maggio del 1916 è stata la prima donna italiana a vincere una medaglia d’oro alle olimpiadi. Considerata una beniamina dal popolo italiano, il regime fascista la indicò come l’esempio principe della sana gioventù italiana.

Nel 1965 ha ricevuto la Medaglia d’oro al valore atletico del CONI. Nel 1970 invece è stata nominata Cavaliere della Repubblica. E’ morta a 90 anni nel 2006.

Proverbio salentino: LU CCHIU TRISTU DENTE TE LU MULINU ROZZULA SEMPRE

Il peggior dente del mulino fa rumore sempre.

Cosi come l’ingranaggio rovinato rumoreggia sempre, allo stesso modo il peggior collaboratore trova sempre un motivo per lamentarsi.

Category: Costume e società