CADICE – LECCE AMICHEVOLE INTERNAZIONALE IN CHIARO E IN DIRETTA SU SPORTITALIA DOMEICA 6 ORE 21.00

(Rdl) ______ L’U.S. Lecce comunica che dell’elenco dei convocati per la trasferta di Cadice, che verrà comunicato successivamente, non farà parte il calciatore Morten Hjulmand, il quale ha chiesto ed ottenuto un permesso per incontrarsi con i dirigenti dello Sporting Lisbona per valutare la proposta contrattuale del club portoghese. ______

Per quanto riguarda Hjulmand, è la conferma ufficiale della voce di mercato che avevamo anticipato domenica scorsa, rilanciando la notizia data dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello.

A proposito di Sportitalia – che ha come adottato il Lecce – l‘ emittente nazionale trasmetterà in chiaro e in diretta questa prestigiosa, almeno per il Lecce, non abituato ai palcoscenici internazioali, amichevole, domenica 6 agosto ore 21.00.

Il Cadice milita nella serie A spagnola e mette in palio il trofeo De Carranza.

Si gioca allo stadio Nuevo Mirandilla (nella foto). ______

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 18.00

L’U.S. Lecce comunica che il tecnico Roberto D’Aversa ha convocato i seguenti calciatori per la

gara amichevole internazionale Cadiz – Lecce, valevole per l’assegnazione del “Trofeo Ramón de Carranza” in programma domenica 6 agosto alle ore 21:00 a Cadice (Spagna).

Portieri

1. Bleve

21. Brancolini

30. Falcone

Difensori

3. Dermaku

5. Pongracic

6. Baschirotto

17. Gendrey

25. Gallo

26. Smajlovic

83. Lemmens

93. Dorgu

Centrocampisti

8. Rafia

14. Helgason

16. Gonzalez

18. Berisha

19. Listkowski

28. Vulturar

29. Blin

32. Maleh

34. Ramadani

Attaccanti

7. Almqvist

11. Di Francesco

13. Burnete

22. Banda

27. Strefezza

77. Ceesay

84. Corfitzen

99. Rodriguez

Si precisa che la seguente numerazione di maglia non è quella delle competizioni ufficiali e sarà utilizzata esclusivamente per l’amichevole di domenica.

Category: Sport