di Elena Vada ______

In giro per la città in occasione dei saldi, la mia amica Lella ed io ci accorgiamo che gli articoli in svendita non sono i medesimi di quelli visti pochi giorni prima, in vetrina.

“… Il modello che ha provato martedì?? Finito, finito. Esaurito subito!”

Non ne siamo molto convinte, ma che replicare… sappiamo bene che alcuni negozi di Griffes importanti, sostituiscono abiti ed accessori, con collezioni create apposta per i saldi, o con giacenze di magazzino.

Vabbè, non ne moriremo… anzi.

“Elena, ma tu li assumi gli antociani?” mi chiede d’improvviso Lella, mentre mangiamo un gelato.

“I CHEEE? i turchi di Antiochia? e che hanno di speciale?…

“Ma no, i mirtilli, e tutti i frutti di bosco, quelli che hanno le antocianine, li mangi?”

” Oddio, quale guru della dietetica stai seguendo in questo periodo? Ormai ci basterebbe evitare gelati come questo che stiamo gustando e saremmo già a posto… “

“Lo sai che la nostra Premier mangia molta carne, dicono, di tutti i tipi: bistecche, pollo e perfino gli hamburger…”

“Perché dici “perfino” … gli “hamburger” che hanno di male…???”

“… sono americani, sono stranieri e da quando ci sono Lei (la Meloni) e suo cognato Lollobrigida, al Governo, non si può più neanche masticare il chewingum, il cicles, la “gomma americana”, insomma…!”

“Davvero?!?… Senti Lella, ma dove ascolti o leggi queste notizie, fanno degli inserti apposta nelle riviste che compri? …”

“Ma sono cose risapute!

Come il fatto che “sbevazza” vino rosè o rosso frizzantino pugliese, dell’amico Vespa…

Alla Casa Bianca, in America dal presidente Biden… (lo sai che ci è andata e sono amiconi) non ha voluto il vino di Macron… il francese…”

“Ma non mi dire?! Certo che non si finisce mai di imparare! Altro che tasse, salari e via discorrendo… Stanotte, al pensiero, non dormirò… Ma c’è altro…?”

“Tu lo sai benissimo… siccome “Lei” è abituata a calzare sneakers e simili, prima di mettere le scarpe décolleté con gli abiti eleganti (come le hai consigliato tu), le fa portare a sua sorella Arianna, per due giorni… così non le vengono più le vesciche, come l’ultima volta in tv, ricordi no???…”

“Benissimo (?!). Certo che segui davvero molto le vicende politiche, del nostro paese. Brava! Questi si, che sono i veri problemi cui dedicarsi, altro che Reddito di Cittadinanza, eccetera…”

“Ma non l’hanno mica tolto, quello! È stata solo una finta…”

“Basta, basta… oggi ne ho abbastanza di politica. torniamo agli antociani cioè ai mirtilli nella dieta quotidiana. Quelli almeno fanno bene alla salute”

“… ma solo se italiani. Come dice il ministro dei “Beni Culturali” Lollobrigida”

“Beni Culturali? Sovranità Alimentare, vorrai dire!”

“… e non è la stessa cosa?”

VIVA L’ITALIA!

Category: Costume e società