NOTTE BIANCA AL MUSEO SPADA ANTICHI STRUMENTI MUSICALI A LECCE SABATO 12

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Francesco Spada ci manda il seguente comunicato riguardo l‘ evento organizzato per la notte di sabato 12 agosto dalla Casa Museo Spada Antichi Strumenti Musicali, nella sede di via Sindaco Lupinacci 11 a Lecce ______

NOTTE BIANCA AL MUSEO

Aperitivo – concerto punklirico – visite guidate

Un evento straordinario che unisce l’energia del presente con il patrimonio culturale del passato. Una notte intensa che rompe gli schemi e trasforma l’arte in un’esperienza indimenticabile. Dalle 19 il pubblico potrà visitare le sale del museo con oltre 1.000 strumenti antichi e meno antichi, accompagnato nel percorso dal curatore Francesco Spada, profondo conoscitore di ogni oggetto esposto e dei segreti spesso geniali e talvolta bizzarri della loro costruzione. L’unicità, o comunque rarità, oltre che la quantità degli strumenti esposti, collocano il museo Spada tra i più importanti al mondo.

Ore 19 aperitivo. Ore 21 concerto degli MCCS Punklirico. Visite guidate fino all’una di notte.

Contributo al museo: 10 euro Prenotazione obbligatoria: 328.7496672

CASA MUSEO SPADA

La Collezione Spada nasce dalla passione quarantennale di Francesco Spada, un medico che al giuramento di Ippocrate ne ha aggiunto un altro, alla musica, divenendo negli anni uno dei maggiori collezionisti al mondo di strumenti musicali. In un’antica fabbrica di scarpe, la fratelli Gidiuli, sita all’interno di Palazzo Prete a Lecce, ne ha raccolti oltre mille, alcuni unici, molti rari, altri semplicemente bizzarri, datati a partire dal Seicento e suddivisi in nove ambienti. La Collezione si compone anche di una ricca biblioteca di oltre duecento tra partiture, manoscritti e libri a tema musicale, oltre che di un importante corredo iconografico. La Casa Museo collabora stabilmente con festival, conservatori, accademie e università, divenendo nel tempo un punto di riferimento per musicisti, studiosi, studenti, cultori e appassionati.

MCCS PUNKLIRICO

Uno scrittore punk e una cantante lirica fondano una band unica nel suo genere. Chitarra distorta, batteria esplosiva, basso walking e una voce che alterna intenzioni e registri, il live degli MCCS Punklirico è un treno impazzito che viaggia attraverso un tunnel ad alta velocità.

Da Torino, dove vivono, salgono alle cronache nazionali per la loro originale sfida al sistema. Nel 2011 trasformano il cortile del loro condominio in un piccolo teatro all’aperto e il balcone di casa in palcoscenico, per un’ora la domenica pomeriggio, dando vita a un esperimento culturale senza precedenti, un vero e proprio point di arte urbana, il Concertino dal Balconcino. In undici anni esibiscono più di 500 concerti, coinvolgendo oltre mille artisti e 80mila spettatori.

Nel 2019 vengono imputati presso il Tribunale di Torino per disturbo alla quiete pubblica, per procedura d’ufficio. Nello stesso anno pubblicano il loro primo album dal titolo “Disturbo”. Dell’aprile 2021 la sentenza di assoluzione con formula piena, chiesta dalla stessa Procura, secondo cui “la loro è un’attività di raro valore culturale da salvaguardare”. Il Concertino dal Balconcino continua tutt’oggi. Il secondo album degli MCCS dal titolo “Adesso un pò noi” è attualmente in lavorazione.

Gli MCCS Punklirico sono Daria Spada voce, eMaksim Cristan chitarra, Michelangelo Tommaso batteria, Michele Garbolino basso.

