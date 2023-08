UNA DENUNCIA PER DANNEGGIAMENTI

(Rdl) ______ Esasperato per non aver trovato nessuno al presidio di Guardia Medica di Presincce-Acquarica, dove si era recato con il figlio che non si sentiva bene, ieri sera un uomo di Gioia Del Colle, in vacanza nel Salento, dopo aver ripetutamente bussato senza ricevere risposta, ha sfondato a calci la vetrata dell‘ ingresso ed è andato via.

Nella notte, attraverso le immagini delle telecamere di videorsorveglianza, è stato identificato e raggiunto dai Carabinieri, che lo hanno denunciato a piede libero.

Category: Cronaca