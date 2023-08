CALCIOMERCATO LECCE / BJORKENGREN VIA

(Rdl) ______ L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore John Björkengren al Randers FC.

Björkengren (nella nostra foto di archivio), 24 anni, centrocampista svedese, era nel Salento da tre anni. Nella seconda metà della scorsa stagione, era andato in serie B in prestito al Brescia, poi retrocesso in C. IlRanders è una suadra della serie A della Danimarca.. ______

