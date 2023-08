INCIDENTE MORTALE CON LA MOTO

(Rdl) ______ Ieri sera a Taranto, in borgata Lama, c‘è stato un incidente in cui è morto un ragazzo di 16 anni. Per cause ancora da accertare, per cui sta indagando la Polizia Locale, la moto che guidava si è schiantata contro un‘auto in transito, il cui conducente è invece rimasto praticamente illeso.

Quando sono arrivati i sanitari del 118 hanno tentato di rianimare il giovane, senza però riuscirci, a causa della gravità delle lesioni riportate nell‘impatto.

Category: Cronaca