NOTE LIETE DAL LECCE ’INTERNAZIONALE’

(Rdl) ______ Ha fatto bella figura il Lecce a Cadice, nell’amichevole internazionale di questa notte (nelle foto, per gentile concessione dell’US LECCE), valida per l‘assegnazione a gara secca del trofeo, pesante, almeno nelle dimensioni, De Carranza, messo in palio ogni anno dalla società spagnola.

Alla fine, l‘hanno conquistato i padroni di casa, ai rigori, dopo che i tempi regolamentari, senza supplementari, erano finiti sul risultato di 1 a 1.

Dal dischetto degli undici metri, ci hanno messo maggiore lucidità, forza e precisione,, dei Giallorosi, andati a segno solo con Ceesay, va beh.

IL TABELLINO

CADIZ: Ledesma, Fali ©, Alcaraz, Alejo, Mbaye, Javi, Chris Ramos, Darwin, Iza, Roger, San Emeterio. A disposizione: David Gil, Zaldua, José Mari, Sobrino, Alex, Negredo, Jorge Merè, Luis Hernandez, Carlos, Bastida, Mwepu, De La Rosa, Lucas Pires. Allenatore: Sergio Gonzalez Soriano

LECCE: Falcone, Pongracic, Baschirotto, Almqvist, Rafia, Gonzalez, Gendrey, Banda, Gallo, Strefezza ©, Ramadani. A disposizione: Bleve, Brancolini, Dermaku, Di Francesco, Burnete, Helgason, Berisha, Listkowski, Smajlovic, Vulturar, Blin, Maleh, Ceesay, Lemmens, Corfitzen, Dorgu, Rodriguez. Allenatore: Roberto D’Aversa

Reti: al 13′ Almqvist, al 40′ Marti.

Ammonizioni: al 35′ pt Alejo I., al 78′ Fali, al 68′ Strefezza.

Sequenza rigori: Fernandez A. fallito, [2] Negredo A., [3] Bastida A. gol, [4] Lucas Pires gol

[1] Strefezza fallito, [2] Ceesay gol, Gonzalez fallito [4] Maleh fallito.

LA PARTITA

Ua partita ben giocata dal Lecce, che anzi ha dominato per gran parte, sia nel primo tempo, sia nel secondo.

Una squadra che ha dimostrato di avere idee di gioco, voglia di applicarle, e di saper tirare in porta.

Banda dilgante sulla fascia, spesso col supporto di Gallo, e il pericolo di Strefezza, schierato questa volta da punta vera e propria, sempre in agguato.

Ma le note liete non fiiscono qui. Almqvist ancora i gol. Rafia in crescita propositiva. E l’appena arrivato Ramadani che sia in fase difensiva, sia in qualla offensiva, ha giocato tanti palloni, quasi sempre per il meglio.

IL PROSSIMO IMPEGNO

Il Lecce è già in città al lavoro, sosterrà un allenamento nel pomeriggio, in vista del primo appuntamento ufficiale della stagione, gara secca a eliminazione diretta contro il Como, al Via del Mare, domenica 13 ore 21.00, teletrasmessa in chiaro e in diretta sul canale 20 di Mediaset.

Category: Sport