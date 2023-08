UN ARRESTO PER DROGA

(Rdl) ______ U altro arresto per droga a Baia Verde di Gallipoli.

All‘ alba agenti delle Volati della Polizia di Stato in servizio di cotrollo delterritorio,, durante un giro di perlustrazione in Baia Verde, hanno notato un giovane extracomunitario che girovagava. Lo hanno seguito ed osservato. Tutto faceva ricondurre alla sua attività di spacciatore.

Ad un certo punto, quindi, hanno decido di coglierlo di sorpresa e di fermarlo, ma il giovane extracomunitario ha tentato di fuggire tra le dune di Baia Verde e addirittura ha ingaggiato una colluttazione.

Nulla di fatto però perché i poliziotti nonostante le difficoltà di correre sulle dune di sabbia hanno stretto sempre di più il cerchio intorno al giovane che, dopo una lunga corsa, è stato bloccato.

Nel marsupio aveva cique dosi di cocaina, sette dosi di marijuana, sette dosi di hashish e otto pezzi di ecstasy. Tutto sottoposto a sequestro insieme alle banconote di piccolo taglio per un importo complessivo di 50 euro (nella foto).

Portato in Commissariato per il fotosegnalamento è emerso che il giovae, 28 anni, originario del Gambia, in controlli precedenti aveva fornito numerose false identità, era irregolare sul territorio nazionale ed era a Gallipoli senza una fissa dimora.

Su disposizione del pm di turno presso la Procura dlla Repubblica, è stato richiuso nel carcere di Borgo San Nicola.

