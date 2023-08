CALCIOMERCATO LECCE / BLEVE VIA

(Rdl) ______ L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Bleve alla Carrarese Calcio. ______

Bleve (nella foto) ha 28 anni, è di San Cesario di Lecce, è cresciuto nella società, in cui ha giocato da titolare negli anni scorsi in B e in C, ed era pure già andato a Martina Franca, Terni e Catanzaro.

Ora è in prestito per un anno a Carrara, in serie C. ______

LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

Category: Sport