CRIMINE, AMORE E MORTE NELLA RASSEGNA “Obscura” DELLE EDIZIONI I QUADERNI DEL BARDO

sappiamo tutti che l’estate è il momento per rilassarsi, divertirsi e godersi il proprio tempo, magari nonostante un caldo mortale. Ma anche in estate, il crimine non va mai in vacanza. Ed ecco che i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, decidono di far “venire i brividi” con il numero 01 della rivista Obscura diretta dal Dott. Mirco Turco con un titolo emblematico “Oltre Caino e Abele: Omicidio”. ______

Esce il nuovo numero della rivista di criminologia, noir, e crime a cura del Dott. Mirco Turco edita da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno OBSCURA 01 – Oltre Caino e Abele : OMICIDIO

OBSCURA, è una raccolta periodica di scritti su crime, noir e criminologia, edita da I Quaderni del Bardo Edizioni, di Stefano Donno. Una nuova opera, periodica, specialistica e ricercata, diretta dal dr Mirco Turco, Psicologo e Criminologo leccese, che vuole fornire, attraverso il contributo di diversi professionisti, una prospettiva di lettura e approfondimento sul crimine e sul comportamento criminale. Non mancheranno riflessioni sulla realtà odierna, narrazioni storiche, casi emblematici, con lo scopo arguto di dare un senso alla natura umana e alle sue forme più narcisistiche, perverse e polimorfe.

“Vorrei esordire con riferimenti suggestivi e letterari, magari con una risonanza o un sapore dissimile e creativo; vorrei porre accenti affascinanti provenienti appunto dalla letteratura con i suoi protagonisti rocamboleschi, dal cinema e le varie serie in giallo o thriller e dall’arte, con sfumature alla Caravaggio. Quando però si pone l’accento sull’omicidio, oggetto del Numero 1 di Obscura, un punto rilevante e obbligatorio di partenza è una noiosa e fredda definizione: “delitto di chi sopprime una o più vite umane”. Chiaramente, per chi si occupa di crimini e di comportamento umano, i risvolti e le aree che si aprono quando si parla di omicidio sono molteplici: dal gusto di analizzare tratti e personalità, alla risonanza sociologica; dalla prospettiva medico-legale sino a quella giuridica, per toccare quasi con sadica eccitazione, gli aspetti antropologici, genetici o, addirittura, filosofici”

Gli interventi: OMICIDIO E CRIMINOLOGIA di Francesco Esposito, OMICIDIO AL FEMMINILE La morte cammina con i tacchi alti di Alice Mignani Vinci, THE KILLER WOMENS – Storie di omicidi al femminile di Antonia Depalma; ERIKA E OMAR: ANTISOCIALITÀ PURA? di Mariatiziana Rutigliani; IL CONTRIBUTO DELLA GRAFOLOGIA ALL’ORIGINE DELLA CRIMINALITÀ FEMMINILE di Alessandra Abatelillo; OMICIDI DI FAMIGLIA “Leggere” il crimine con la scrittura di Elisa Tricarico; PERDITA DELLE IMPRONTE PAPILLARI A SEGUITO DI TRATTAMENTO CHEMIOTERAPICO: RILEVANZA IN AMBITO INVESTIGAZIONI E OMICIDI di Luigi Bisogno; L’OMICIDIO DEL PICCOLO LORYS STIVAL: UN’ANALISI COMPORTAMENTALE di Silvia Malafarina; UN FETICCIO CHE PORTA AD UCCIDERE di Federica Perrucci; OMICIDI ONLINE di Giuseppe Lodeserto

Il numero di Obscura 01 è un must-read per chiunque sia interessato al mondo del crimine. Una lettura che non lascia indifferenti e fa venire i brividi anche sotto il caldo torrido dell’estate!. ______

