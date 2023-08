…E ORA PAGHINO UN PO’ PURE LE BANCHE

(g.p.) ______ Si è tenuto ieri sera un importante consiglio dei ministri che ha legiferato per decreto su tante importanti questioni. Al termine, nella notte, il vicepresidente e Ministro Matteo Salvini e i Ministri Francesco Lollobrigida, Carlo Nordio, Orazio Schillaci e Adolfo Urso hanno illustrato in conferenza stampa i provvedimenti adottati (nella foto).

Il provvedimento più atteso, o temuto, dipende ‐ sia ben chiaro, da leccecronaca.it che da sempre si batte giornalisticamente al fianco dei cittadini per i principi di cautela, prevenzione e precauzione in tali campi, temuto ‐ vale a dire l’innalzameto dei limiti elettromagnetici consentiti per gli impianti di telefonia di ultima generazione, il così detto 5G, NON c’è stato. La nostra speranza è che da parte dell’esecutivo si tratti di un ripensamento definitivo.

Non sono mancate altre sorprese.

A sorpresa è stata introdotta una tassazione straordinaria a carico delle banche.

La salutiamo con favore.

NELLA NOSTRA REDAZIONE, GIUDICHIAMO QUESTO COME SEMPRE TUTT I GOVERNI PRECEDENTI SENZA PREGIUDIZI, SUI FATTI DELLE DECISIONI PRESE IN RELAZIONE ALLE NOSTRE BATTAGLIE GIORNALISTICHE STORICHE fra cui c’è la giustizia sociale.

Ben venga dunque la tassazione che una volta tanto non colpisce dipendenti a reddito fisso, pensionati, artigiani e piccoli imprenditori, già al limite del salasso fiscale, ma gli istituti bancari, che negli ultimi tempi hanno accumulato ingenti capitali sulla base di speculazioni finanziarie, in primis l’aumento dei mutui.

Qui di seguito nel dettaglio il provvedimento, nella comunicazione ufficiale del governo. ______

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici.

L’intervento legislativo ha lo scopo, tra l’altro, di rifinanziare il fondo mutui sulla prima casa e individuare risorse da utilizzare per ridurre la pressione fiscale, di assicurare la tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo e terrestre; incentivare gli investimenti, anche in riferimento al settore dei semiconduttori e della microelettronica; intervenire su specifiche attività economicamente rilevanti, in particolare nel settore della pesca e delle produzioni vinicole.

In dipendenza dell’andamento dei tassi di interesse e dell’impatto sociale derivante dall’aumento delle rate dei mutui, il decreto istituisce, per l’anno 2023, una imposta straordinaria a carico degli intermediari finanziari, escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

L’imposta straordinaria è determinata applicando un’aliquota pari al 40 per cento sul maggior valore tra:

l’ammontare del margine d’interesse di cui alla voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022; l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

L’imposta straordinaria sarà versata nel corso del 2024 e non sarà deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Le maggiori entrate derivanti da tale imposta saranno destinate al finanziamento del fondo per i mutui sulla prima casa e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

Category: Cronaca, Politica