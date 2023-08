DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 8 AGOSTO 2023

Buongiorno!

Oggi è martedì 8 agosto 2023.

San Domenico.

Auguri a chi porta questo nome!

E auguri di buon compleanno al nostro amico Flavio Nalesso, che a Volpiano oggi compie 54 anni!

Da questo pomeriggio siamo in Luna in Ultimo Quarto.

Questa fase è un momento di consolidamento, bisogna lasciarsi alle spalle quanto acquisito per avanzare; è un buon periodo per rompere le relazioni e i contratti d’affari, disintossicarsi e depurarsi.

Il corpo dispensa energia; si tende a non ingrassare anche se si mangia di più, le operazioni riescono meglio, le faccende di casa pure, in particolare quelle che hanno a che fare con il pulire, il lavare, lo sciacquare.

E’ il momento giusto per dipingere e laccare (i colori si asciugano meglio), nonché per effettuare tagli ritardanti dei capelli (compresa la depilazione) e per i massaggi rilassanti e disintossicanti.

Al contrario, nel mondo vegetale i succhi si ritirano verso la radice, la terra è più ricettiva: per questo vanno piantate o seminate in luna calante le verdure che crescono sotto terra.

Sono i giorni giusti per effettuare i trattamenti contro i parassiti e contro le erbacce; anche le potature sono favorite; se una pianta o albero non cresce più o è malato, in luna calante si taglia la cima (meglio se verso la luna nuova). Le verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) vanno piantate in questa fase.

Lo stesso tipo di energie della luna calante si ritrovano nella fase che segue l’ovulazione, in cui l’ovulo è stato rilasciato, ma non fecondato; è un fase caratterizzata da un enorme rilascio di energia all’interno di sé, che se non viene positivamente incanalata può anche sfociare in una crescente irrequietezza, distruttività, rabbia e frustrazione.

8 agosto 1991. La nave Vlora, partita da Durazzo con circa ventimila emigranti a bordo, giunge nel porto di Bari dopo due giorni di navigazione. Credevano che l’ Italia fosse la loro Amerika. Il più grande sbarco di migranti di sempre, una delle pagine più significative, ed emblematiche, della nostra storia contemporanea.

In realtà, vennero quasi tutti concentrati nello stadio e tenuti prigionieri, fino al momento del rimpatrio, deciso senza indugi dal governo dell’ epoca, di centro – sinistra.

Chiaro e forte, democristiani e socialisti dissero che l’ Italia non poteva permettersi nessuna accoglienza e che avrebbero organizzato tutto a breve.

In pochi riuscirono a scappare in quei giorni, solo alcune migliaia ebbero il permesso da profugo. Tutti gli altri vennero presi, caricati su aerei militari e riportati in Albania.

Don Tonino Bello si aggirava sconsolato per le strade di Bari di quei giorni memorabili.

Proverbio salentino: SCI MOSCIA GODE E CI ITE SCATTA

Chi mostra gode e chi vede(guarda) scoppia (dall’invidia o dal desiderio).

Un modo di dire, sopratutto in questo periodo ed in particolare dalle donne e sulle donne.

Nel periodo estivo gli abiti femminili sono più generosi e lasciano intravedere le grazie femminili. Si accorciano, un po’ da tutte le parti, spesso sono trasparenti, per cui i maschietti sgranano gli occhi e qualche volta non si limitavano a guardare ma pronunciano qualche frase galante, e allora le donne salentine, più contente che piccate, pronunciano il proverbio che oggi dedichiamo a tutte le donne che sono sul nostro territorio, salentine e non.

A volte invece sono le donne, magari quelle più anziane, si sa che il pudore inizia dove la bellezza finisce, che criticano un comportamento o un vestitino un po’ più audace, allora non è raro che qualcuno smussi la critica pronunciando il proverbio appena citato.

Category: Costume e società