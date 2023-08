ARRESTATO IMMIGRATO VIOLENTO

(e.l.) ______ Questa mattina una Volante della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio a Taranto ha notato in centro due uomini litigare ed un terzo impegnato nel tentativo di separarli.

Gli agenti, pertanto, si sono avvicinati con l’intento di ristabilire la calma, ma uno dei due visibilmente ubriaco, ha opposto una forte resistenza.

Solo dopo alcuni minuti quest’ultimo, poi identificato, un giovane di 28 anni di nazionalità afgana, è stato immobilizzato con non poche difficoltà e nonostante i suoi violenti tentativi, è stato fatto salire a bordo dell’auto di servizio.

Nei momenti successivi, gli agenti hanno provato ad accertare l’accaduto ed hanno ascoltato le dichiarazioni dell’altro uomo coinvolto nella violenta lite, titolare di un esercizio commerciale ubicato in quelle vicinanze.

Il commerciante, un pakistano di 56 anni, ha raccontato che il suo contendente nel corso della serata più volte era entrato nel locale e visibilmente alterato dall’assunzione di sostanze alcoliche aveva preteso in maniera violenta del denaro, richieste poi sfociate nell’aggressione.

Il giovane è stato arrestato con l‘ accusa di tentata rapina e di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica, si trova ora presso la locale Casa Circondariale (nella foto).

Category: Cronaca