“Vicoli d’arte” A MATINO 10 E 11 AGOSTO

Il centro storico della città di Matino si appresta a vivere i prossimi 10 e 11 agosto, la settima edizione di“Vicoli d’arte”. Lo slogan scelto per l’edizione 2023 si intitola: “C’è musica nell’aria”. Ad organizzare la manifestazione, col patrocinio dell’Amministrazione comunale, della Regione Puglia e della Provincia di Lecce, è l’associazione “Vicoli d’arte” Aps. L’evento è stato presentato ufficialmente in mattinata presso la sala conferenze di Palazzo Adorno a Lecce.

Dal 2016 ad oggi, l’appuntamento è diventato uno degli appuntamenti estivi tanto atteso in città e non solo. L’iniziativa nasce all’insegna dell’arte, della musica e della danza e come sempre sarà caratterizzata da esposizione di pittura e di scultura.

Le due serate vedranno un percorso tutto nuovo di oltre 1 chilometro. Quest’ultimo sarà la cornice di vari spettacoli dove i visitatori potranno ammirare le meravigliose corti e visitare le antiche chiese del borgo antico e i caratteristici frantoi ipogei.

Alla presenza del vicepresidente della provincia Antonio Leo, del direttore artistico Sergio Lecci, della presidente dell’associazione “Vicoli d’Arte A.p.S” Annarita Falco, dell’assessore alla cultura del Comune di Matino Lucetta Barone, di Fiore Maggiulli (in rappresentanza del Gruppo musicale “Alla bua”) e di Claudio Prima (in rappresentanza del Gruppo musicale “Bandatriatica”), il senatore Roberto Marti (presidente della Commissione permanente del Senato alla Cultura e Patrimonio culturale e Istruzione pubblica), nel corso della conferenza stampa ha precisato: «”Vicoli d’Arte” è una manifestazione importante che si sta tramandando di anno in anno e che si lega con un percorso importante e legislativo svolto dallla Commissione cultura del Senato. Il 10 e 11 agosto, la città di Matino celebrerà questa festa che ancora una volta si legherà alle tradizioni culturali e alle rievocazioni storiche del nostro territorio».

Il 10 agosto, ad aprire l’evento in piazza Municipio, con lo spettacolo “Fleur”dal grande impatto poetico-emozionale sarà la compagnia artistica “La baracca dei buffoni” direttamente da Napoli. Inoltre, seguiranno diverse rappresentazioni come quella legata all’ acrobazia aerea degli artisti di strada:“Kika – Circus artist” in via Corsica e quella di Silvio Gioia da Bari, con lo spettacolo “Bandita” organizzato in piazza Sant’Antonio. Alle ore 21.30, i riflettori saranno invece puntanti al concerto live del gruppo “The Herta’n roll orchestra” organizzato nella villa comunale sita in piazza Umbeto I.

Non mancheranno nemmeno l’allegria e l’intrattenimento per i più piccoli con “Spupazzando”, un laboratorio per la creazione di piccole marionette a cura della compagnia di teatro “Teste di legno”. Oltre 40 giochi di una volta ricostruiti in legno saranno messi a disposizione gratuita dei bambini.

La magia del fuoco, la danza del ventre e il fachirismo saranno a cura del duo “Madame Ekate e Mamas” la cui esibizione è prevista in via Corsica.

Per l’occasione, tutto il centro storico verrà addobbato a festa a cura dello staff di “Vicoli d’Arte” Aps. La musica sarà la parte predominante degli spettacoli con la presenza di esibizioni dal vivo: giovedì 10 agosto sarà la volta di Eleonora Carbone con la sua arpa, mentre venerdì 11 agosto quella di Miriam Baffi con il violino elettrico nell’incantevole cornice dell’”Atrio tu Persiu”.

È prevista l’esibizione degli allievi della scuola di musica “Raise Your music” di Lecce mentre l’11, quella della scuola di canto del maestro Tony Frassanito.

Sempre l’11 agosto in piazza Umberto I, alle ore 21.30, un altro ospite d’eccezione per la prima volta nel Salento direttamente da varie apparizioni in tv e in teatro, sarà Umberto Del Prete (da Napoli), ovvero il sosia ufficiale dell’indimenticabile comico “Totò” mentre in piazza San Giorgio, l’organizzazione ha previsto anche l’esibizione della “Salento street band”.

Nel corso delle due serate l’ospite d’onore sarà lo street artist di fama nazionale Cosimo Caiffa “in arte Cheone” (originario di Gallipoli ma residente da diversi anni a Milano), il quale realizzerà in via Corsica, un’opera artistica (quest’ultima commissionata dall’associazione “Vicoli d’Arte” Aps) che sarà sempre ispirata ad una tema di carattere musicale.

A chiudere la prima serata alle ore 23, sarà il concerto del gruppo musicale “Alla bua”. Quella dell’11 agosto (sempre alle 23), sarà salutata dall’esibizione della “BandaAdriatica”. Entrambi gli appuntamenti si terranno in piazza San Giorgio.

