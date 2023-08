CALCIOMERCATO LECCE / RODRIGUEZ VIA

(Rdl) ______ L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale, in scadenza il 30 giugno 2024, con il calciatore Pablo Rodriguez fino al termine della stagione sportiva 2024/25.

Contestualmente si comunica il trasferimento, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive dell’attacante spagnolo all’Ascoli Calcio 1898 FC. ______

Insomma, Rodriguez (nella foto) va in prestito all‘Ascoli in serie B.

L‘ attaccante e fantasista spagnolo, scuola Real Madrid, 22 anni, a Lecce da due, valore di mercato 2 milioni d ieuro, ha sempre dimostrato impegno e qualità, ma era già stato dato in prestito al Brescia ed evidentemente al momento non rientra nei piani di Roberto D‘ Aversa. ______

LA RICERCA nel nostro articolo dell‘altro ieri

Category: Sport