CONTROLLI STRAORDINARI DEL TERRITORIO SALENTINO DEI CARABINIERI

(e.l.) ______ Al termine dei servizi straordinari di controllo del territorio degli ultimi giorni, i Carabinieri hanno deferito all’Autorità giudiziaria salentina cinque persone sorprese alla guida con tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla vigente normativa, ed un sesto invece sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Due persone sono state arrestate a Squinzano in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; nel corso di una perquisizione sono stati trovati in possesso di circa 50 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e circa 1.400 euro in banconote di piccolo taglio.

Altre otto persone sono state segnalate all’Autorità Amministrativa per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Una persona è stata denunciata in stato di libertà per evasione ed un’altra per lesioni personali colpose; la donna in questione a Gallipoli, località Baia Verde, nel lanciare una bottiglia di acqua dal balcone dell’abitazione ad un amico, colpiva una passante, la quale riportava una lesione giudicata guaribile in tre giorni dai sanitari pronto soccorso locale ospedale.

Un pensionato è stato denunciato poiché in Gallipoli, località Baia Verde, trovato in possesso di arma da punta e taglio di costruzione artigianale, contestualmente sottoposta a sequestro, con la quale aveva minacciato per futili motivi due persone.

Inoltre sono stati denunciati in stato di libertà due persone resisi responsabili del furto aggravato di altrettante collanine d’oro strappate dal collo di due giovani all’interno di una discoteca.

