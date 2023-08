(e.l.) ______ Questa notte a Torre Santa Sabina, marina di Carovigno, c‘è stato un tragico incidente stradale in cui è morto un ragazzo di 19 anni di Bari. Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto che guidava sulla statale e si è schiantato violentemmente al suolo.

Per la gravità delle lesioni riportate, inutili i tentatvi dei sanitaridel 118 quando sono giunti sul poto di rianimarlo.

