SCOPERTA TRUFFA BRACCIANTI AGRICOLI

(e.l.) ______ Questa mattina all‘esito delle indagini avviate sotto la direzione della Procura della Repubblica (nella foto), la Guardia di Finanza del Gruppo di Lecce e della Tenenza di Porto Cesareo ha denunciato a piede libero due imprenditori agricoli di Monteroni di Lecce e Copertino con l‘accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato, e con il contestuale sequestro preventivo delle somme indebitamente percepite.

Secondo gli inquirenti in due anni hanno assunto in maniera fittizia novecento braccianti agricoli, al solo fine di accedere indebitamente all’indennità di disoccupazione agricola, agli assegni per il nucleo familiare e per la maternità e all’indennità di malattia.

