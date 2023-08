NOTTE AGITATA A GALLIPOLI

(e.l.) ______ Notte di San Lorenzo agitata a Gallipoli, nonostate gli imponenti servizi di controllo del territorio predisposti dalle Forze dell‘Ordine dal tramonto all‘alba.

Un altro lido balneare verrà sottoposto a verifiche documentali, visto che è stata riscontrata in piena notte e oltre l’orario consentito dall’ordinanza sindacale, musica da ballo alla presenza di numerosi giovani, intenti a ballare all’interno del lido stesso ed a consumare drink anche alcolici.

Altri tre esercizi commerciali del centro storico sono stati sanzionati per aver occupato abusivamente il suolo pubblico con arredi vari oltre lo spazio consentito dal titolo concessorio.

All’alba di oggi (nella foto), inoltre, i poliziotti, accompagnati anche dalle unità cinofile della Guardia di Finanza, hanno svolto una mirata attività di controllo all’interno della pineta di Baia Verde dove hanno rinvenuto un accampamento di cittadini extracomunitari, risultati, solo in parte, in regola con il permesso di soggiorno che, con tende, sdraio, fornelletti, tegami e giacigli vari di fortuna, avevano creato una loro dimora, vicina alle spiagge dove solitamente vendono articoli balneari.

Altri tre cittadini extracomunitari, tutti originari del Gambia, tutti senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale, sono stati sorpresi sulle dune a bivaccare sotto le tende.

Uno di questi, è stato anche denunciato a piede libero per il reato di spaccio perché trovato in possesso di nr. 15 dosi di cocaina e marijuana.

Tutti sono stati espulsi dal territorio nazionale.

Infine, la Polizia Locale ha elevato 5 verbali per inosservanza dei divieti di accampamento e bivacco imposti dal Sindaco di Gallipoli.

I trasgressori hanno poi provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi, rimuovendo le tende e le attrezzature varie posizionate sull’arenile.

Durante i controlli di questa mattina, si è reso necessario anche l’intervento degli agenti del Commissariato in seguitoad una rissa scoppiata nelle vicinanze.

In effetti, arrivati sul posto gli agenti hanno verificato la presenza di due turisti che poco prima si erano scontrati, per futili motivi, con altri due giovani del posto, rimediando escoriazioni varie, e, uno di loro, trasportato in ospedale, anche un trauma facciale con rottura del setto naso e prognosi di trenta giorni.

Per questo motivo, risponderanno tutti e quattro di rissa aggravata.

