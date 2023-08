ARRESTATO PRESUNTO SPACCIATORE

(e.l.) ______ I Carabinieri del Nucleo Operativo del Comando Compagnia di Taranto hanno arrestato in flagranza di reato, con l‘accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un giovane di 21 anni, del quale non sono state rese note le generalità.

I militari lo hanno notato nelle vie del quartiere Salinella in un via vai sospetto di giovani a piedi o in macchina e lo hanno quindi tenuto sotto controllo.

Sono così arrivati sotto ad una palazzina del quartiere dove, al culmine del servizio di osservazione e di pedinamento, hanno deciso di eseguire una perquisizione.

Così in vari punti della casa sono stati trovati centosettanta grammi di hashish e marijuana., oltre a un bilancino di precisione, a un coltello da cucina per il taglio e il confezionamento delle dosi, e 2.480 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento di spaccio.

Il pm di turno presso la Procura della Repubblica ha disposto i domiciliari.

Category: Cronaca