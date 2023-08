CONTROLLI SUL DENARO IN CONTANTI

(e.l.) ______ La Guardia di Finanza di Brindisi ha intercettato ingenti somme di denaro in entrata o in uscita dal territorio nazionale, per cui erano state omesse le relative dichiarazioni doganali.

Il viaggiatore, infatti, è tenuto alla presentazione di una dichiarazione di valuta presso l’Ufficio doganale di entrata o di uscita dal territorio dell’Unione Europea quanto trasporta valuta per importi superiori ai 10.000,00 euro.

Nello specifico settore, l’attività dei finanzieri e dei funzionari doganali, svolta in perfetta sinergia e coordinamento, ha permesso di intercettare, nel mese di luglio 2023, valuta non dichiarata in ingresso/uscita dal territorio dello Stato per oltre 400.000 euro.

Nei confronti di trentatré persone sono in corso ulteriori controlli.

In un caso, si è proceduto al sequestro amministrativo della somma di 3.700,00 nei confronti di un uomo di nazionalità albanese in procinto di imbarcarsi.

In tale ultima circostanza, prezioso si è rivelato l’impiego dell’unità cinofila “Gringo” in forza alla Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Brindisi, specializzata nel “fiutare” e individuare ingenti quantitativi di banconote. In un caso, proprio l’impiego dei cash dog ha permesso di rinvenire 20.000 euro abilmente occultati in un nascondiglio ricavato all’interno di un mezzo sottoposto a controllo.

