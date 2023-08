NUOVO CASO DI STALKING

(g.p.) ______ Questa mattina il Questore di Lecce Vincenzo Masimo Modeo (nella foto) ha firmato una misura di prevenzione di Ammonimento, nei confronti di un giovane di 38 anni, italiano, residente in un comune dellaprovincia.

L’uomo si è reso responsabile di atti persecutori, nei confronti dell’ex partner, che erano divenuti con il tempo sempre più aggressivi e violenti ed erano culminati con diverse aggressioni verbali e fisiche in luoghi e locali pubblici ma anche in strada oltre ad appostamenti nei pressi del luogo di lavoro e dell’abitazione della vittima.

Per questo adesso è stato invitato a utilizzare i servizi forniti dal CAM-Medihospes, nell’ambito del protocollo ZEUS Finis Terrae sottoscritto nello scorso mese di marzo, per un percorso che consenta il recupero della consapevolezza delle proprie azioni.

Sono sempre numerose sono le segnalazioni e le richieste di aiuto da parte di vittime di atti persecutori e di violenze subite da partner conviventi o da persone legate in passato o attualmente da relazioni affettive, a cui la Polizia di Stato presta la massima attenzione intervenendo, come nel caso sopra descritto, anche in regime di urgenza, a tutela delle vittime, qualora vi sia la necessità di interrompere le condotte violente immediatamente. ______

L’APPROFONDIMENTO nei nostri articoli del 27 marzo e del 4 aprile scorsi

Category: Cronaca