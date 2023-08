WhatsApp – 11.8.2023. 18.40 – ROMANTICI

(g.p.) ______ Succede che un incredibile romantico abbia pensato di mettersi comodo in dolce compagnia ad aspettare di veder le stelle cadenti, come vuole la tradizione nella notte di San Lorenzo, e a tal fine abbia portato e montato sulla spiaggia di Torre San Giovanni, marina di Ugento, direttamente sugli scogli in riva al mare un letto matrimoniale.

Questa mattina all‘alba era ancora là, come testimonia la foto che qualcuno gli ha scattato ed poi ha postato sui social, scatenando tutta una serie di commenti e reazioni.

Sembra un poco assonnato, stanco, ma felice, mentre sta raccontando al telefonino la sua epica impresa, prima di smantellare l‘ installazione abusiva, giusto in tempo per evitare di essere visto da bagnanti, bagnini e agenti della Polizia Municipale.

Chi sia, questo non lo possiamo sapere.

Certo però non è del posto, in quanto in questo caso sarebbe stato riconosciuto. Un turista, ecco, un turista innamorato.

Possiamo ancora dedurre dal lettone a due piazze che fosse in compagnia di una fortunata donna, che avrà apprezzato la singolare prova d‘amore.

Non ha gradito invece il sindaco di Ugento Salvatore Chiga, il quale ha commentato l‘accaduto con toni scandalizzati e ha minacciato il protagonista, se lo becca, di prescrivergli un Trattamento Sanitario Obbligatorio al reparto neuro in ospedale.

Ora, il sindaco di Ugento non è innamorato.

E poi, cosa è l‘amore, se non già appunto una improvvisa regressione negli stadi del rincoglionimento totale?

Dirò d’Orlando in un medesimo tratto / che per amor venne in furore e matto

come conferma Ludovico Ariosto.

Perciò, lo chiameremo Orlando, il turista incredibile romantico.

Infine, non sappiamo come si chiami colei con la quale ha condiviso la nottata, come pure ignoriamo che desiderio abbiano espresso.

Ci piace però pesare che subito dopo abbiano consumato e che dalla nottata nascerà una nuova vita.

Neanche Fabio Concato…

Tu che sei nata dove c’è sempre il sole

Sopra uno scoglio che ci si può tuffare

Perciò, se nascerà, quando nascerà, lo chiameremo Lorenzo, o Lorenza.

Bel lavoro, ben fatto.

Infine, un regalo, un altro e sempre gratis, al sindaco, che invece del Tso, ad Orlando dovrebbe dare, come minimo, la cittadinanza onoraria.

Mentre scriviamo questa nota, Torre San Giovanni con la foto del suo mare è finita in apertura di tutte le edizioni on line dei principali giornali e siti web di tutta Italia e di mezzo mondo.

Chissà quanti questa sera hanno digitato su Google ‘Torre San Giovanni‘.

Se, il sindaco, avesse speso decine di milioni di euro in strategie di comunicazione e marketing non avrebbe ottenuto tanto.

Invece, una pubblicità straordinaria, e tutto gratis.

Ora, nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, basterà qualche piccola accortezza di mantenimento e di richiamo, che gli regaliamo, parafrasando Dante.

La foto del lettone in riva al mare, sopra la dicitura

TORRE SANGIOVANNI ‒ MARINA DI UGENTO

e sotto il claim

E‘ l’amor che move il sole e l’altre stelle

PURE QUELLE CADENTI.

