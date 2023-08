ALTRI CONTROLLI ANTIDROGA A GALLIPOLI

(e.l.) ______

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Gallipoli ha predisposto specifici servizi finalizzati sia alla prevenzione dell’uso di stupefacenti, sia alla repressione dello spaccio di tali sostanze lungo il litorale gallipolino, in concomitanza anche con lo svolgimento di alcuni eventi musicali.

In particolare, le Fiamme Gialle hanno effettuato una serie di interventi lungo le principali vie di accesso alla città di mare, nonché nelle strade attigue e nelle immediate vicinanze dei varchi di ingresso del “Parco Gondar” che hanno consentito di individuare, anche grazie al fiuto dei cani antidroga – si tratta di due giovani pastori tedeschi, “Hanck” e “Roma” – oltre ottanta persone, tutte maggiorenni e di varie nazionalità, trovate in possesso di sostanze stupefacenti tra cui cocaina, marijuana e hashish.

I detentori delle suddette sostanze illegali per uso personale sono stati segnalati, quindi, alle competenti Autorità Prefettizie e la droga è stata sottoposta a sequestro.

