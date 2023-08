ARRESTATO PRESUNTO SPACCIATORE

(e.l.) ______ Ieri i Carabinieri del Comando Compagnia di Taranto hanno arrestato in flagramza di reato, con l‘accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un giovane di 28 anni di Leporano, del quale non sono state rese note le generalità.

Sottoposto a perquisizione nell‘auto che guidava e poi a casa sua, è stato trovato in possesso di in totale quattrocento grammi di droga, fra hashish, marijuana, cocaina e ketaminina, di un bilancino elettronico di precisione e di 10.000 euro in contanti in banconote di vario taglio, ritenuti provento di spaccio.

Si trova ora ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica (nella foto).

Category: Cronaca